Москва, 17 мая, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон готов выступать на конкурсе «Евровидение-2017» на Украине при условии снятия с него украинских санкций. Спеть он мог бы и на украинском языке, сообщает РИА Новости

ortcomkz Иосиф Кобзон

В ответ на предложение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина отправить на «Евровидение-2017» Иосифа Кобзона, знаменитый артист ответил, что он не только поехал бы, но и спел на украинском языке, так как Украина является его Родиной. Но сделать это Кобзон сможет только после снятия с него украинских санкций, запрещающих ему въезд на Украину.

Напомним, что Иосиф Кобзон включен в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины». Список был составлен в 2015 году. В него включены, в основном, российские артисты. В списке значатся, например, Николай Расторгуев, Валерия, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области. Он является почётным гражданином Донецка, Славянска, Макеевки, Краматорска, Артемовска, Горловки и других городов Украины.