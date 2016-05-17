Пекин, 17 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Первый беспилотный самолет поднялся в воздух в провинции Шэньси. Уникальные характеристики беспилотника уже заинтересовали ряд потенциальных заказчиков, среди которых государственные ведомства.

elec.it168.com Первый грузовой беспилотный самолет

Беспилотный самолет способен доставлять до 15 кг груза на расстояния в 60−80 км, в зависимости от ветра. Для взлета и посадки самолету необходима короткая взлетно-посадочная полоса, длина которой может не превышать 80 метров, пишет «Сина синьвэнь».

Уникальным беспилотником уже заинтересовались китайские спасатели. С помощью аппарата спасательные службы планируют доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от катастроф районы, доступ к которым ограничен по разным причинам.

Еще одним потенциальным заказчиком может стать Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи, которая с помощью беспилотника планирует доставлять вакцины и медикаменты в удаленные поселки и деревни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, крупнейший китайский производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов DJI Innovation Technology Co. заявил о начале кампании по использованию беспилотников в сельскохозяйственной сфере.