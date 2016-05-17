Москва, 17 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» по всей России — это общенародный порыв, а не спекулятивная или же пропагандистская деятельность. Об этом в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ 16 мая заявил профессор, декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. 9 мая 2016. Бессмертный полк

Отметим, что в начале передачи ведущий Роман Бабаян напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Красной площади в честь прошедшего Дня Победы. Президент заявил, что сила России заключается в сплочённости и преданности Родине, уверенности и достоинстве. Однако перед спикерами был поставлен вопрос: «Достаточно ли в нашей истории военных побед для того, чтобы гордиться?»

Как заметил Виталий Третьяков, идея акции «Бессмертный полк» родилась не в Москве, а Томске, после чего прижилась абсолютно естественно и в серьёзных масштабах. Он назвал смешным предположение, что это шествие — дело рук пропагандистов или спекулянтов:

«Какая же нужна организация, чтобы в Москве просто так миллион людей вышел на улицы? То, что это общенародный порыв, для меня совершенно очевидно. Не троньте святой для нас праздник своими гнусными руками!«

По мнению Виталия Третьякова, люди, которые не знают, зачем праздновать День Победы или зачем России Крым, либо не русские и не знают истории, либо вообще против России.

«При этом я абсолютно не против, чтобы, помимо парада на 9 мая, в один из летних или осенних дней по Москве проводили казнокрадов, как в своё время провели колонну пленённых немцев, которые хотели всё захватить и памятник Гитлеру установить. В первый раз — хотя бы сотню», — резюмировал журналист.

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