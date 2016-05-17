Краснодар, 17 мая, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в прошлом месяце сильнее всего подорожали продовольственные товары. Так, по данным Краснодарстата, индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с мартом текущего года составил 100,7%, в том числе на продтовары — 100,9%, непродовольственные товары — 100,7%, услуги — 100,2%, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. По сравнению с декабрем 2015 года этот показатель составил 102,7%, в том числе на продтовары — 102,7%, непродовольственные товары — 103,3%, услуги — 101,7%.

goodfon.ru Продовольственные товары

Так, значительнее всего цены на продовольствие взлетели на морковь — на 11,7%, свежие капусту (на 10,8%) и помидоры (на 10,1%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 9,7%, яблоки — на 6,3%, чеснок и крупу гречневую-ядрицу — на 5,8%. В пределах 2,1 — 4,6% подорожали лимоны, бананы, лук репчатый, масло оливковое, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, соки. В то же время стали дешевле огурцы свежие на 24,6%, апельсины — на 7,3%, яйца куриные — на 4,5%. В пределах 1% — 3,3% снизились цены на сахар, овощи замороженные, свёклу столовую, полуфабрикаты и консервы мясные, рис шлифованный, орехи, груши.

Дороже на 4% — 8,7% стали роликовые коньки, металлочерепица, миксеры и блендеры, триммеры и электрические дрели. В пределах от 1,1% до 2,9% подорожали и школьные принадлежности (карандаши и тетради), а также сухие корма для домашних животных, отечественные легковые автомобили и бензин. От 1% до 6% снизилась стоимость фотоаппаратов, смартфонов, мониторов для настольного компьютера, подешевели бытовые плиты и микроволновые печи, отдельные виды медикаментов.

Услуги почтовой связи в апреле стали дороже на 11,8%, воздушного транспорта — на 5,8%, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 4,4% (фирменного — на 1%). Посещение экскурсий обходилось в прошлом месяце на 4% больше, чем в марте. Поднялась и процентная ставка (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом — на 2,3%, а также выросла стоимость услуг страхования — на 1,1%. Между тем, отмечено снижение стоимости начального курса обучения вождению легкового автомобиля на 7,1%, проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования — на 6,2%, услуг в сфере зарубежного туризма — на 4%, по установке пластиковых окон — на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года индекс потребительских цен в крае составлял 100,5%.