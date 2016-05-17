Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал «смешными» мнения о том, что КС в своих решениях якобы руководствуется указаниями высшего политического руководства страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Зорькин заявил об этом на открытии международной конференции «Современная конституционная юстиция: вызовы и перспективы», предваряющей Петербургский международный юридический форум.

ksrf.ru Здание КС РФ в Петербурге

По мнению Зорькина, переход к праву и демократии в России еще отнюдь не завершен, так как государство находится на переходном этапе своего развития, к тому же, до сих пор не преодолен идеологический раскол в обществе. В этой связи на Конституционный суд накладывается обязанность уловить прогрессивные тенденции в праве, чтобы «где-то подтянуть за собой общество, а где-то не наломать дров и создать конфликтную ситуацию».

Зорькин заявил, что по-прежнему не смолкают голоса, которые говорят, что независимого Конституционного суда в России не существует, а КС находится «под пятой Кремля» и действует под его диктовку. Зорькин настаивает, что суд уже принял десятки, если не сотни решений, которые находятся в русле самых прогрессивных идей Конституции.

«Мне кажется, что люди, которые рассуждают об этом, смешны. Моя совесть лично чиста. Я ни один раз не получил указание со стороны президента, тем более, других фигур. За исключением одного раза в 1993 году: президент Ельцин позвонил, сказал: «Что вы позволяете, выступаете против президента! Там реакционный парламент, а вы что делаете?». Но мы посчитали, что история нас рассудит», — заметил Валерий Зорькин, говоря о трагических событиях осени 1993 года, когда жесткое противостояние президента и Верховного совета РФ привело к кровопролитию в Москве.

Валерий Зорькин полагает, что нынешний переход России от тоталитарно-авторитарной социалистической системы, с присущим ей подавлением прав и свобод человека со стороны партийно-государственного аппарата, к правовому государству совершается с учетом советского опыта бесправия. Сейчас основное направление работы КС связано именно с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Ежегодно в КС поступает до 19 тыс. таких жалоб.

Зорькин настаивает, что Конституционный суд не пытается в своих решениях прийти к политическому компромиссу, а старается согласовать интересы сторон в пространстве права. Он не согласен, что Конституция России является политико-правовым документом, а постановления КС — инструментом политического реагирования на меняющиеся политические запросы.