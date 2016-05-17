Ставрополь, 17 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум.



Владимир Михайлов. Сельсовет. 1947

В Ставропольском крае перед судом предстанет бывший глава Махмуд — Мектебского сельсовета Нефтекумского района Байрам Эсбергенов по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управении Следственного комитета.

Следствие полагает, что чиновник незаконно предоставлял своим сыновьям в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.

Так, в апреле 2015 года один из сыновей получил в аренду сроком на 49 лет два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью около 100 гектаров. Другой сын арендовал земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 45 гектаров на тот же срок.

Тогда же обвиняемый предоставил главе КФХ в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 390 гектаров.

Дело экс-главы сельсовета передано в суд для рассмотрения по существу.

Подобные дела на Ставрополье не редкость. Только в апреле 2016 года глава Покойненского сельсовета Буденновского района попала под подозрение в выдаче подложного свидетельства о праве собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства.

Тогда же, в апреле экс-глава Журавского сельсовета Новоселицкого района Владимир Толстов осужден за мошенничество с использованием служебного положения. Он похитил средства, выделенные учреждению культуры на телевещательное оборудование. Суд назначил Толстову штраф размером 100 тысяч рублей.