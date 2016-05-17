Москва, 17 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2016 года может составить 6%. Об этом сегодня, 17 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Минфина РФ Антон Силуанов

«Инфляция в годовом выражении сейчас около 7%, и мы ожидаем по итогам года ее снижения до уровня порядка 6%, даже, может быть, чуть меньше», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что по итогам 2016 года инфляция в РФ будет меньше 7%. Банк России прогнозирует инфляцию в 2016 году на уровне 6−7%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.