Барнаул, 17 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Алтайские предприниматели получат дополнительную возможность поддержки: в регионе разработана Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Представлена она была сегодня, 17 мая, на заседании Попечительского совета Алтайского гарантийного фонда. Подробности сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Фрагмент картины Бориса Михайловича Кустодиева. «Купец». 1920 г

Как пояснил первый вице-губернатор Сергей Локтев, в рамках кредитного предложения, получившего название «Гарантия развития», планируется предоставление уполномоченным банком кредитов малым и средним предприятиям края под поручительство регионального гарантийного фонда на срок до 3 лет и в сумме от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей по фиксированной ставке 11% годовых.

«Льготным финансированием смогут воспользоваться субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сегменте обрабатывающих производств, переработке сельскохозяйственной продукции, строительства, инновационного производства, а также в сфере услуг и туризма», — пояснил Сергей Локтев.

По информации исполнительного директора Алтайского гарантийного фонда Антона Слободчикова, предприниматели смогут направить заемные средства на приобретение основных средств, зданий, сооружений, строительство и реконструкцию производственных помещений, а также на финансирование текущей хозяйственной деятельности.

На заседании Попечительского совета также был рассмотрен вопрос о предоставлении поручительства гарантийного фонда предприятию «Рикон», которая с 2001 года занимается производством сливочного масла и сыра мягких сортов под торговыми марками «Монарх», «Зимаревский», «Легенда Алтая».

«Продукция выпускается без консервантов, заменителей и красителей, с добавлением специй. Поручительство гарантийного фонда позволит предприятию привлечь необходимый объем кредитных ресурсов для приобретения молока для расширения ассортимента и увеличения объемов производства сыра за счет комплексной переработки сырья и выпуска продукции с новыми диетическими и вкусовыми свойствами», — информируют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для поддержки крупного бизнесе в регионе предусмотрена «антикризисная» программа, реализуемая в рамках плана по импортоземещению. Начиная с 2016 года, в Алтайском крае реализуют механизм специального инвестиционного контракта (сроком до 10 лет). Он предусматривает набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств.

Справка:

Алтайский гарантийный фонд, созданный Администрацией края, обеспечивает равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам посредством предоставления финансовых поручительств. В настоящее время фонд имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьезных инвестиционных проектов — объем его капитализации превышает 650 млн. рублей.