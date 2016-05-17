Челябинск, 17 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинской области завершилcя отбор на праймериз, организованные «Единой Россией» как внутрипартийный проект для отбора кандидатов на выборы в Государственную думу VII созыва. Предварительное голосование по результатам проведенной кампании состоится в ближайшее воскресенье, 22 мая.

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Кампанию сопровождали скандалы, связанные с выходом части партийцев, приближенных к бывшему губернатору Михаилу Юревичу.

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Политолог Александр Подопригора считает, что в Челябинской области острый конфликт команды экс-губернатора, а ныне депутата Госдумы Михаила Юревича, который консолидирует оппозиционные силы против ныне действующего Бориса Дубровского. Однако, по мнению Александра Подопригоры, «никакого «реванша» Юревича и главы регионального отделения «Справедливой России», также имеющего мандат депутата Госдумы, Валерия Гартунга, допущено не будет, хотя свою программу-минимум — возобновление личных депутатских мандатов — эти люди, скорее всего, выполнят.

Несмотря на явный, всеми признанный, обостряющийся конфликт двух противоборствующих групп, находящихся, кстати, в одной партийной структуре, политолог Григорий Казанков считает, что полной картины происходящего пока не видно.

«Понятно, что нынешняя власть, так скажем, которая существует в области сейчас, она не слишком в хороших отношениях с господином Юревичем. У него своё понимание ситуации, у них своё. Я думаю, что это классический пример, когда праймериз приводит к усилению внутриэлитных конфликтов в регионе», — говорит эксперт.

Оправдала ли себя технология праймериз для партии «Единая Россия», для Челябинской области, для избирателей, более внятно можно будет судить после 22 мая, когда пройдут предварительные голосования. Однако уже сейчас эксперты отмечают, что в проведенных публичных массовых праймериз для «Единой России» есть и плюсы и минусы. И в самой идее, и в том как она реализуется. А она реализуется по-разному в разных регионах.

«Я думаю, что проанализировать можно будет только по итогам. По итогам праймериз — во-первых, по итогам съезда и выдвижения — во-вторых, потому что очень важно, насколько итоги праймериз сохранятся после съезда и выборов — в-третьих. Сложно сказать, ошибка это или не ошибка. Я думаю, что в любом случае «Единая Россия» пошла на эти праймериз, потому что ощущала неготовность многих достаточно высокопоставленных людей в партии, в том числе существенного количества депутатов, к реальной публичной политической борьбе. Потому что, если бы было всё ровно и хорошо, как раньше, то никто бы не шел на риски. То есть публичный праймериз в такой форме, какой он проводится, безусловно, политический риск», — отметил Григорий Казанков.

По его словам, применённый «Единой Россией» механизм выявления на праймериз кандидатов через конфликт не является трендом, при котором можно было бы рассчитывать на положительный отбор элиты (элитогенез). Скорее это особенности отдельных регионов, в которых идёт борьба за контроль над экономикой, а точнее над «кусками» собственности.

«Знаете, я думаю, что, во-первых, реальность борьбы — это пока не тренд. Пока это ситуация, возникшая в ряде регионов. Условно говоря из 225 округов, где сейчас проходят праймериз, может быть их там 10−15−20, где в той или иной мере борьба заметна и публична. Поэтому насчёт тренда мне кажется говорить еще рано, но то, что это возникло — это уже факт. Довольно сложно в наше время сохранить конфликты внутри, не дать им выплеснуться в публичную плоскость. Особенно когда есть необходимость осуществления публичных процедур. Я имею ввиду не только праймериз, но и выборы сами по себе. И нормально, если есть конкуренция, в том числе внутриэлитная. Это нормально, правильно и хорошо», — пояснил Григорий Казанков.

Напомним, 18 сентября жители Челябинской области, как и всей страны, будут выбирать депутатов Госдумы. Сейчас Челябинскую область в нижней палате российского парламента представляют 12 депутатов. В челябинских праймериз «Единой России» участвует 78 человек. Кампания сопровождается скандалами.