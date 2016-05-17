Вологда, 17 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Сразу несколько районов Вологодской области не потратили ни копейки из выделенных на посевную средств на приобретение минеральных удобрений.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Этой проблемой всерьез обеспокоились и региональные власти. Напомним, что в начале года правительство области подписало соглашение о социально-экономическом партнерстве и обеспечении сельхозпроизводителей региона минеральными удобрениями с химическим гигантом «ФосАгро». Химики в 2016 году обязались поставить аграриям Вологодчины 32 тысячи тонн химической продукции (17,2 тысячи тонн комплексных удобрений и 14,8 тысячи тонн аммиачной селитры) по цене на 15−20% ниже мировых.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, из 32 тысяч тонн аграрии выкупили лишь 23 тысячи тонн. При этом многие сельхозпроизводители в районах закупили минеральные удобрения в недостаточном количестве, а Бабушкинский, Белозерский, Вожегодский районы не потратили на минерализацию почв вообще ни копейки. По мнению аграриев, эта тенденция грозит области снижением урожайности и плодородности почв.

«Несмотря на рост производства в прошлом году, все сельское хозяйство — дотационное. Многие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства работают на грани рентабельности. Экономим на чем только можем. Даже серьезные скидки на удобрения многим небольшим производителям не по карману. У больших агрохолдингов, конечно, такой проблемы нет. Но, думаю, постепенно все раскачаются и закупят ту же самую диаммофоску и селитру. Если этого не делать, то постепенно будет падать урожайность и аграрии, как никто это понимают», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель местного фермерского хозяйства Николай Пустовалов.

Добавим, что в Вологодской области на сегодняшний день посеяно более 80 тысяч гектаров яровых зерновых, более трех тысяч га льна, порядка 70 гектаров овощей и более 400 га картофеля. В планах на 2016 год произвести в хозяйствах региона 270 тысяч тонн зерна, 250 тысяч тонн картофеля, более 63 тысяч тонн овощей и 4,3 тысячи тонн льноволокна. Напомним, в общей сложности на весенние полевые работы в Вологодской области потребуется более 1,5 миллиарда рублей.