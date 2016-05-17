Великий Новгород, 17 мая, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Новгородской области с 1 апреля по 16 мая произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Как сообщили сегодня, 17 мая, ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в таких авариях один человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести.

Craig Howell Мотоциклисты

Только за минувшие выходные в Новгородской области произошло две автоаварии с участием водителей скутеров, в обоих случаях ДТП — по вине самих скутеристов. В городе Старая Русса в автоаварии пострадал водитель скутера, не выбравший безопасную скорость и совершивший наезд на стоящий грузовой автомобиль Scania, а в Великом Новгороде водитель скутера не справился с управлением и упал на проезжую часть.

ДТП с летальным исходом произошло в Старой Руссе, где из-за водителя, выехавшего на полосу встречного движения погиб 16-летний мотоциклист, соблюдавший правила дорожного движения и использовавший средства защиты.