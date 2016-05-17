Ставрополь, 17 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум.



Град. Дождь

В Ставрополе после градобоя 14−15 мая около 200 человек обратились к властям за помощью в восстановлении поврежденного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

В основном, это жители Октябрьского района, где град был особенно крупным и нанес наиболее значительный ущерб. Больше всего там в частных домах пострадали крыши и окна.

Сейчас городские службы еще обследуют жилой фонд и объекты городской инфраструктуры, пострадавшие от града.

Вместе с тем, горадмниистрация договорилась с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края о предоставлении нуждающимся в помощи домовладельцам 3 тыс. кв. м кровли и необходимого количества стекла.

Продолжается составление списков пострадавших для оказания материальной помощи.

Кроме того, многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды, одинокие проживающие граждане, пострадавшие от стихии, получат денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Всего в регионе, по предварительным данным, от градобоя 14−15 мая пострадали более 900 частных домов восьми муниципалитетов Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Повреждения получили крыши, транспортные средства, посевы.

После стихии в двух районах Ставропольского края — Левокумском и Александровском — был введен режим чрезвычайной ситуации, созданы 12 муниципальных комиссий по подсчёту ущерба, продолжена работа шести оперативных групп от МЧС России. Сейчас режим ЧС снят.

Ремонтные работы планируется завершить к 19 мая. На починку крыш, побитых градом, из резервного фонда края выделят 13,5 тысячи листов шифера. Малоимущим и социально незащищённым семьям, пострадавшим от градобоя, из муниципальных и краевого бюджетов выплатят помощь в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, на 19 мая в Ставропольском крае снова прогнозируется стихия с грозой, шквалистым ветром и градом. Неблагоприятные явления днем 17 мая не прогнозируются.