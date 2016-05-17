Калуга, 17 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Окситетрациклин был обнаружен в сыром коровьем молоке, произведенном сельхозпредприятием «Угра» Юхновского района Калужской области, специалистами Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

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Как сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области, в ходе внеплановой проверки предприятия выяснилось, что молоко, содержащее вредные для здоровья человека антибиотики, поступило в продажу из-за того, что на ферме сельхозпредприятия регистрация больных животных и утилизация полученного от них молока не были обеспечены должным образом.

Теперь за нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов руководство предприятия было привлечено к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении выявленного нарушения и проведении усиленного лабораторного контроля сырого молока.

Как сообщало ИА REGNUM, в коровьем молоке, принадлежащем ООО «Агрокомплекс «Истье» Жуковского района Калужской области, лабораторно был выявлен антибиотик тетрациклиновой группы.

По данным ведомства, выпуск в обращение молока с превышением уровня содержания токсичных элементов, потенциально опасных веществ, микотоксинов, антибиотиков является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», ответственность за которое предусмотрена по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

В отношении продукции агрокомплекса «Истье» установлен режим усиленного лабораторного контроля, выдано соответствующее предписание об устранении административного правонарушения.

Также, в ходе проверки установлено, что в ООО «Агрокомплекс «Истье» не ведётся в установленном порядке учёт больных животных и применения лекарственных средств, что является нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.