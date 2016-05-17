Обнинск, Калужская область, 17 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области подлежит вызову для прохождения службы в Вооруженных Силах РФ этой весной 847 человек, вызвалось и прибыло в военный комиссариат 345 человек, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина.

voenniy-bilet.ru Освобождено от призыва по состоянию здоровья 40 человек

Между тем, от призыва на военную службу предоставлено 256 отсрочек, из них 244 по образованию. Освобождено от призыва по состоянию здоровья 40 человек, принято решение о призыве 49 человек.

В армию и на флот, в рамках весеннего призыва уже направлены шесть человек, задание на призыв сформировано еще для 98. С 16 по 31 мая планируется отправка 16 юношей.