Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. За первые десять дней Чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в России, петербургские матчи первенства посетили более 100 тысяч болельщиков. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, сообщает 17 мая пресс-служба Смольного.

iihfworlds2016.com Чемпионат мира по хоккею в России

Матчи в Петербурге проходят в спорткомплексе «Юбилейный», который был специально отремонтирован к мировому первенству по хоккею.

Еще 40 тысяч хоккейных болельщиков посетили бесплатную фан-зону чемпионата на Конюшенной площади в центре города. В фан-зоне установлен экран размером 12×7 метров, на котором идет трансляция матчей чемпионата. Кроме того, на площади организована развлекательная программа, знакомящая со странами-участницами первенства.

В Смольном подсчитали, что в Санкт-Петербург приехало не менее 3 тысяч болельщиков из Финляндии, при этом на последующие матчи ожидается еще до 5 тысяч финских гостей. Также большие группы болельщиков прибыли из Белоруссии, Германии, Словакии, Венгрии и других стран.

Чемпионат мира по хоккею проходит в России с 6 по 22 мая.