Рига, 17 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Стену на восточной границе Латвии необходимо построить, так как существует «опасность нашествия беженцев из России в Евросоюз». Такое заявление сделал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в интервью журналу Focus.

Цитата из к/ф «Кинг-Конг». Реж. Мериан Купер, Эрнест Шодсак. 1933. США Стена

Кучинскис считает, что Латвия должна помочь ЕС в миграционном кризисе. Для этого она могла бы возвести стену для укрепления границ. «Укрепления на внешних границах, без сомнения, должны существовать. Для нас в Прибалтике это должен быть основной приоритет», — заявил он.

Премьер-министр пояснил, что стена необходима для контроля над мигрантами. Он сослался на данные, согласно которым на территорию Латвии сумели пробраться «каким-то образом» 60 беженцев, часть которых не намерена трудиться, а рассчитывает на пособия. Возможные последствия кризиса миграции должны быть, по мнению премьер-министра, продуманы заранее.

Отмечается, что стену намерены сделать из проволоки диаметром 3,3 миллиметра и высотой 2,7 метра. Стена растянется на 92 километра, причём в неё будут вмонтированы камеры видеонаблюдения и сенсорные системы. Общая стоимость сооружения составит 17 миллионов евро.