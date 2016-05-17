Калуга, 17 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Руководители Калуги обнародовали свои декларации за 2015 год. Как сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM, согласно опубликованной декларации о доходах, городской голова Калуги Константин Горобцов в прошлом году заработал 3,1 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2014 году.

dk40.ru Городской голова Калуги Константин Горобцов

Как выяснилось, доходы градоначальнику принес проданный за один миллион рублей личный автомобиль Hyundai Grand Starex. Часть полученных Горобцовым доходов — это пенсия. За год ему было начислено 214 тысяч рублей. Константин Горобцов владеет квартирой площадью 39,1 метра и домом. Его площадь — 257 «квадратов». Доходы супруги градоначальника составили 134 тысячи рублей. В нерабочее время единственным средством передвижения у градоначальниа — это скутер Zongshen.

У главы городского самоуправления Александра Иванова и у его супруги нет в личном пользовании авто‑ и мототранспорта.

За минувший год Александр Иванов заработал 1,8 миллиона рублей. Около 300 тысяч рублей из них — это пенсия, доходы по вкладам, компенсация расходов за коммунальные услуги и наем жилья, ежемесячная выплата, которую Иванов получает как ветеран труда. Глава городского самоуправления — владелец квартиры площадью 60,6 «квадратов», доли в другой квартире площадью 79,9 метра, гаража и земельного участка площадью 948 квадратных метров. За год доходы главы городского самоуправления практически не изменились.