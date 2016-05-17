Воронеж, 17 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Инклюзивный фестиваль для детей «Мультяшкино» пройдет 21 мая. Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, для участия в фестивале приглашаются родители с детьми от четырех до 12 лет. Для детей здесь будут организованы развлекательные и образовательные площадки. Родители также смогут посетить «Большое родительское собрание».

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». Реж. Роман Качанов. 1981. СССР Робот

Фестиваль «Мультяшкино» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). Здесь будут организованы мастер-классы по анимации, спортивные соревнования и показательные выступления, мастер-классы по рисованию и созданию арт-объектов. Главной зоной фестиваля станет большой экран, на котором будут показаны мультфильмы анимационной студии «Wizartanimation».

Родители смогут принять участие в «Большом родительском собрании». В этой зоне будут проходить выступления детских врачей и психологов.

«Главная идея Фестиваля «Мультяшкино"-2016 в Воронеже — создать инклюзивную площадку, предоставить общее пространство всем детям и их родителям, сделать их полноправными зрителями и участниками фестиваля. Такой детский праздник с доступной и доброжелательной атмосферой, подготовленным персоналом и специалистами на площадках помогает в преодолении социальной изолированности детей с ОВЗ, содействует в преодолении барьеров среды и общественного сознания», — сообщили организаторы фестиваля.

ИА REGNUM отмечает, что впервые фестиваль прошел в Воронеже в 2008 году. Тогда мероприятие посетили около 8 тысяч человек.

ИА REGNUM является информационным партнером фестиваля.