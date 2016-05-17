Вильнюс, 17 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Обещания Белоруссии по поводу БелАЭС важны, но для Литвы намного важнее, что происходит реально, заявил сегодня, 17 мая, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

42.tut.by Белорусская АЭС

«Мы очень четко высказались и Еврокомиссии, и международным организациям, и самой Белоруссии — мы точно категорически и без всяких компромиссов будем требовать, чтобы соблюдались международные критерии качества. Мы выделили несколько вещей, которых будем требовать. Это международная комиссия экспертов, которую предложил создать Комитета по конвенции Эспоо, мы точно будем требовать, чтобы такая комиссия была создана. Также мы будем требовать, чтобы были выполнены стресс-тесты согласно европейским стандартам, при обязательном участии европейских экспертов. Мы будем требовать, чтобы МАГАТЭ отправилось в Белоруссию и в соответствии со своими стандартами исследовало методы и критерии выбора площадки, которыми руководствовались. Все эти действия сильно опаздывают, но они должны быть выполнены. Кстати, в ноте Белоруссия до конца года обещает выполнить некоторые действия», — сказал министр в эфире радиостанции Žinių radijas.

Напомним, в Литве рассматривают возможность полного разрыва электросоединений с Белоруссией ради блокирования попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок ЕС.