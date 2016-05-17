Москва, 17 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В России число доступных для трудоустройства рабочих мест в общероссийской базе вакансий, представленной на портале Роструда «Работа в России» по сравнению в 2015 годом, выросло более чем на 15%. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, сообщили в Роструде.

Цитата из к/ф «Во имя жизни». Реж. Александр Зархи. 1946. СССР Медики

Число опубликованных на портале «Работа в России» предложений о трудоустройстве превысило 1,29 миллиона. В начале года российские работодатели предлагали только 1,1 миллиона вакантных рабочих мест.

Среди наиболее востребованных профессий медицинские и строительные специальности. Российским медучреждениям требуются более 57 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. Более 55 тысяч предложений о работе для каменщиков, бетонщиков, штукатуров и плотников. Также высоким спросом на рынке труда пользуются швеи (19,8 тысячи) и повара (15,2 тысячи).

Читайте также: За неделю число безработных в России снизилась на 0,4%