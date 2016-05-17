Москва, 17 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. «Единая Россия» выявила ряд нарушений в регионах в ходе реализации федеральной программы по строительству школ и по некоторым вопиющим случаям обратилась в Генпрокуратуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов («Единая Россия»). Программа рассчитана до 2025 года. «25 млрд рублей уже распределены между 56 субъектами РФ, в 2016 году на программу будет потрачено 50 млрд рублей, будет создано около 6,5 млн новых мест в школах. Очевидно, что эта программа станет самым крупным инфраструктурным проектом в сфере образования за последнее время», — сказал Бурматов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Чтобы обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств, «Единая Россия» создала центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ, рассказал депутат. «Центром выпущено уже несколько экспертных докладов, специалисты проанализировали более 400 тысяч закупок и контрактов в этой сфере. В нашем наблюдении сейчас находятся 186 объектов строительства — конструкций школ и пристроек школ», — отметил Бурматов.

Парламентарий рассказал, что, в частности, среди нарушений были выявлены случаи кратного завышения цен и неиспользования типовых проектов.

«Мы обнаружили, что расчетная стоимость проектной документации варьируется в районе от 600 рублей до 115 тысяч рублей, то есть разница между регионами составляет 189 раз, разброс цен свидетельствует о том, что проблемы в этой сфере есть и очень серьезные. По условия программы использование типовой проектной документации обязательно — это удешевляет стоимость строительства от 3 до 10 раз. Далеко не все регионы идет по этому пути, и неиспользование типовой проектной документации — это самое частое из злоупотреблений, которое мы обнаружили», — пояснил депутат.

Среди других нарушений и коррупциогенных факторов нами выявлена практика нарушений в ходе конкурсной процедуры, отметил Бурматов. «Это, как правило, приводит к тому, что выигрывает тот, кто предложил наибольшую цену», — сказал депутат и привел в пример случай в Татарии.

Есть и другие нарушения. «Мы видим, как отдельных субъектах, например в Тюмени, накручивают первоначальную цену контракта на основании нормативов, принятых в регионе, или формируют цену путем запроса ценовых предложений у аффилированных компаний, которые договариваются и выставляют весьма завышенные цены», — рассказал Бурматов. Он также привел в пример случаи, когда закупку услуг по разработке проектной документации «специально выделяют в отдельный заказ, чтобы затруднить соотнесение стоимости проектной документации и самих строительных работ». Среди регионов, где отмечены подобные нарушения, депутат назвал Пензенскую и Калининградскую области. В ряде случае имеет место использование фирм-прокладок, из-за чего средства муниципальных предприятий оказываются на счетах частных аффилированных ООО, отметил Бурматов.

Он сообщил, что направил уже около 20 депутатских запросов за имя глав регионов с описанием коррупциогенных факторов при строительстве школ с просьбой взять ситуацию под личный контроль. «Мы направили несколько обращения в Генпрокуратуру по наиболее вопиющим случаям с просьбой провести детальную проверку. Многие регионы после опубликования наших итогов проверок уходят в глухую оборону, все отрицают. Это неконструктивная позиция», — сказал депутат.

Бурматов выразил надежду на оперативное устранение нарушений. «Если «Единая Россия» добилась выделения этих денежных средств, мы обеспечим эффективный контроль за ними», — заключил он.