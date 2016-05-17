Москва, 17 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро к рублю продолжают снижение, начавшееся накануне, мая свидетельствуют данные Московской биржи.

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К 10:57 мск доллар США подешевел к рублю на 46,60 копейки и составил 64,4340 рубля. Евро к этому времени составил 73,0310 рубля, он снизился на 41,90 копейки.

За первый час торгов европейская валюта опускалась до минимума в 72,96 рубля. Минимум по доллару США составил 64,3660 рубля.