Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга присоединятся к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая состоится в пятницу, 20 мая. Об этом сегодня сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), глава которого Сергей Харлашкин также намерен участвовать в мероприятии.

retrophoto.nnm.ru На велосипеде

«Акция направлена на развитие велокультуры и популяризацию велосипеда, который призван стать эффективным и разумным способом передвижения по городу, заменяя личный и общественный транспорт», — отметили в КРТИ.

В рамках акции «На работу на велосипеде» в более чем полусотне петербургских кафе, кондитерских и магазинах посетителям на велосипедах будут предоставляться различные скидки и бонусы. А на улицах в день акции появятся «энергетические точки» с бесплатными сувенирами и снеками.

«Жители, которые хотят принять участие в акции, но не имеют собственного велосипеда, смогут воспользоваться городской сетью проката «Велогород», — говорится в сообщении КРТИ.

Добавим, что 29 мая в Санкт-Петербурге при поддержке городского правительства состоится Большой Велопарад — 2016. Количество участников велопробега, как ожидается, превысит 10 тысяч человек. Сбор участников велопарада начнется в полдень у здания БКЗ «Октябрьский». В 13:00 велосипедная колонна проследует по Невскому проспекту, обогнёт Петроградскую сторону, проследует по Выборгской набережной и Приморскому проспекту до парка «300-летия Санкт-Петербурга», где финиширует в 14:30. Длина всего маршрута составит порядка 16 км. В парке участников и гостей велопарада будет ждать развлекательная программа.