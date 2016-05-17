Калуга, 17 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Порядка 2270 детей и подростков калужские власти планируют обеспечить путевками в летнем оздоровительном периоде 2016 года. Это на 720 детей больше, чем в 2015 году. Стоимость питания на одного ребенка в день составит 245 рублей, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM .

Фото Сергея Гришунова Детские лагеря готовят к открытию

По словам начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики городской управы Калуги Елены Кузьминой, в оперативном управлении учреждений, подведомственных ее ведомству находится 3 летних загородных лагеря. Это спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», который в этом году законсервирован, детский спортивно-оздоровительный лагерь «Смена», детский оздоровительный лагерь «Чайка».

В лагерях будут работать кружки по интересам, видеозал, спортивный зал, компьютерный зал, все мероприятия проводиться в соответствии с планом с учетом возрастных особенностей детей. Традиционно пройдут мероприятия, посвященные Олимпийскому дню, Дню независимости России, Дню физкультурника. На организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей выделено 593 600 рублей.

Для полноценного отдыха детей, находящихся летом в городских лагерях, будут проводиться массовые спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. Это Спартакиада городских оздоровительных лагерей «Спортивное лето-16», конкурсы «Веселые старты», малые олимпийские игры, различные соревнования, творческие конкурсы, игры, викторины, экскурсии и другое.

Как правило, летом многие подростки хотят получить временную работу. На организацию их временного трудоустройства выделено около 5 миллионов рублей. В центр занятости населения за содействием в поиске работы уже обратились 255 подростков, трудоустроено 187. Молодежной биржей труда был заключен 28 договор на временное трудоустройство несовершеннолетних: 11 — с привлечением средств муниципального бюджета, 17 — регионального. Как и в прошлые годы, в основном подростки были трудоустроены в учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения. Подростки выполняют работы по озеленению помещений, ремонтируют мебель и спортинвентарь, обновляют библиотечные фонды, убирают территории учебных заведений. В настоящее время Центр занятости населения города Калуги проводит работу по заключению договоров о временной занятости несовершеннолетних на 2016 год с предприятиями и учреждениями города Калуги.