Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. На срок от семи до 12 лет может лишиться свободы бывший инспектор дорожной полиции Ростовской области за коррупционное преступление. Сотрудник ГИБДД попался на взятке. Как оказалось, он хотел нажиться на алкоголе, но в итоге лишился погон и стал фигурантом уголовного дела. Сотрудник Госавтоинспекции подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 мая.

vesti.ru Алкоголь

Будучи в должности инспектора взвода №5 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области, в марте текущего года на 801 км М4 «Дон» он вместе с приятелем остановил большегруз «ДАФ». За рулем фуры находился житель города-курорта Сочи, который перевозил алкогольную продукцию.

Как установили полицейские, в процессе досмотра груза и проверки сопутствующей документации на продукцию сотрудник дорожной полиции сказал водителю, что перевозимый товар не отвечает требованиям безопасности и имеет поддельные акцизные марки. На самом деле оснований для соответствующего заключения у инспектора не было.

Но за беспрепятственный проезд сотрудник ГИБДД потребовал от водителя «пропускную» сумму в 1 млн рублей. В случае отказа представитель правоохранительных органов угрожал задержать фуру и перевозимый товар. В результате водителю удалось снизить требуемую сумму до 500 тыс. рублей, которую он перечислил на банковскую карту знакомого инспектора. Но затем обратился с заявлением в полицию.

Все обстоятельства преступления выясняют следователи. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют донские полицейские.