Москва, 17 мая, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме в Республике Ингушетия, Калининградской области, Ненецком автономном округе городах Москве и Санкт-Петербурге. Такие данные приведены в информационном бюллетене Фонда ЖКХ.

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Менее чем на 25% программа расселения аварийного жилья выполнена в республиках Тува, Дагестан и Карелия, а также о Забайкальском крае и Саратовской области.

На 25%-50% программа расселения аварийного жилья выполнена в 22 регионах России

Целевого показателя 2016 года по расселяемой площади достигли Московская, Ростовская и Тюменская области. Выполнение программ переселения свыше 50% от общего объема достигли в 48 субъектах РФ.

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Начиная с 2008 года, в целом по стране переселено порядка 710 тысяч человек из аварийного жилищного фонда площадью 10,83 млн кв. метров. По данным Фонда ЖКХ, до 31 декабря 2017 года планируется переселить 358,84 тысячи человек из аварийного жилья площадью 5,59 миллиона квадратных метров.

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