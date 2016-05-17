Калуга, 17 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Дорожные знаки, которые расположены на расстоянии чуть более 1 м над землей, а также знаки, размещенные практически на проезжей части или далеко от нее обнаружили в Кировском районе активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области, в рамках проверки состояния дорожных знаков, представляющих потенциальную угрозу для участников дорожного движения.

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ в Калужской области

Как сообщил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин, также общественники зафиксировали поваленные на деревья и накренившиеся знаки. В частности, подобные факты были установлены на улице Путейской в Калуге и на улице Герцена в Людиново.

«Многие водители отмечают, что в темное время суток некоторые знаки отражают свет, а какие-то — нет. На наш взгляд, это достаточно серьезная проблема, учитывая, то, что за первые три месяца 2016 года количество ДТП с участием пешеходов в Калуге выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Считаем, что необходимо поставить перед профильными ведомствами вопрос об усилении контроля за качеством флуоресцентных пленок на знаках перед тем, как их устанавливают на дорогах. Низкосортные подделки здесь абсолютно недопустимы. Кроме этого, на улицах городов встречаются не только выцветшие, но и абсолютно неопознанные знаки, как, например, около районной администрации на улице Ленина в Людиново», — считает представитель ОНФ Олег Потапов.

В ходе рейда общественники также обратили внимание на засилье рекламы и различных табличек, расположенных на столбах у проезжей части и не имеющих отношения к дорожному движению, что отвлекает внимание водителей.

Еще одна проблема состоит в том, что множество знаков в Калуге и в других городах области частично или полностью скрываются за распустившейся листвой. Например, на перекрестке калужских улиц Луначарского и Первомайская не виден из-за зелени знак «кирпич», и водители нередко проезжают здесь через запрещенное место.

«На программу повышения безопасности дорожного движения в Калужской области на 2016 года выделено 365,4 млн руб., из которых на знаки будет израсходовано только 3 млн. Как показал наш рейд, к вопросам качества дорожных знаков, соответствия их ГОСТу необходимо более серьезное внимание. Выцветшие, кривые, неотражающие свет знаки необходимо оперативно менять. Мелочей в этой работе быть не может, ведь, к огромному сожалению, уровень смертности на калужских дорогах в 2016 г. вновь пошел вверх», — подытожил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин.