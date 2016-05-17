Екатеринбург, 17 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Доходы губернаторов Уральского федерального округа за 2015 год в основном снизились. Исключением стал глава Зауралья Алексей Кокорин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каша из топора». реж Иван Уфимцев. СССР. 1982 Добро в закромах

В 2015 году Алексей Кокорин заработал 3,641 млн рублей. Это почти на 600 тыс. больше, чем было по итогам 2014 года. Также в его владении треть квартиры площадью 61 квадратный метр и автомашина «УАЗ 39 094». У его супруги заработков не было, но она владеет двумя участками земли, частью жилого дома, третью квартиры и недостроенным домом.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2015 году заработал почти в пять раз меньше, чем в 2014-м. Но он всё равно остаётся самым богатым среди глав регионов Уральского федерального округа. Его доход составил 77,854 млн рублей. У него два участка земли и два жилых дома. Доход супруги Бориса Дубровского составил 1,392 млн рублей. У неё три участка земли, три жилых дома, две квартиры и два машино-места. В активе семьи значится три иномарки.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин по уровню доходов находится на втором месте среди глав регионов УрФО. Он заработал 19,65 млн рублей — почти на 1,3 млн меньше, чем в 2014-м. Его супруга задекларировала 25 тыс. рублей. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходе в размере 3,34 млн рублей. Это почти на 300 тыс. рублей меньше, чем было в 2014 году.

Обеднел и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В 2015 году его доход составил 8,26 млн рублей — почти на 200 тыс. рублей меньше. Супруга главы региона заработала 915 тыс. рублей. Также деньги в семью принёс несовершеннолетний сын, получив 26 тыс. 719 рублей в виде стипендии за участие в образовательной программе.

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова получила доход на 60 тысяч рублей меньше — 3,32 млн рублей. Из них 752 тыс. составляет компенсация за неиспользованный отпуск, а 82,5 тыс. — пенсия. Она владеет квартирой площадью 186,2 кв. метра и машино-местом, правда, автомобиля у неё нет.