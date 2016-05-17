Москва, 17 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Минфин предлагает поправки в законодательство, которые позволят свести к минимуму потери граждан при досрочных переводах пенсионных накоплений между НПФ или в Пенсионный фонд России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который уже отправлен в правительство на рассмотрение.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

В настоящее время для перехода между пенсионными фондами достаточно лишь подать заявление в ПФР, но при этом многие граждане не знают о том, что сохранение полученного инвестиционного дохода гарантируется законом только в том случае, если смена фонда происходит не чаще, чем раз в пять лет.

Теперь Минфин предлагает усложнить процедуру, разбив её на две стадии. В частности, согласно замыслу министерства, сначала гражданин будет обращаться в свой фонд с запросом на получение информации о возможных потерях при переводе своих накоплений другому страховщику, и уже после этого появится возможность подать в этот же фонд заявление на перевод средств, которое НПФ самостоятельно передаст в ПФР.

При этом фонды будут иметь возможность отказать гражданину произвести перевод в тех случаях, когда нет возможности установить личность заявителя или имеет место нарушение формы, срока, порядка подачи заявления. В то же время за необоснованный отказ НПФ будут штрафовать в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Минэкономразвития, ЦБ, ПФР и ассоциации НПФ уже поддержали предложения Минфина, что следует из протокола заседания межведомственной рабочей группы, с копией которого также удалось ознакомиться «Ведомостям».

Тем не менее ЦБ выдвинул коррективу к законопроекту, предполагающую упрощение процедуры — вместо двух обращений лучше оставить одно, но перевод будет произведен только спустя два месяца с момента подачи заявления, в течение которого НПФ проинформирует гражданина о возможных потерях.

В то же время инициативу Минфина полностью не одобрил Минтруд. Передача функции ПФР коммерческим организациям серьезно затруднит переводы, поскольку НПФ будут заинтересованы в сохранении своих клиентов, аргументировал замминистра труда Алексей Черкасов.

В свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташовсчитает, что дополнительные административные барьеры действительно затруднят переводы накоплений, но и направлены эти меры не столько на защиту интересов будущих пенсионеров, сколько на обеспечение устойчивости частных пенсионных фондов.

«Политика министерства финансов направлена прежде всего на то, чтобы стабилизировать эти финансовые учреждения. Государство пытается привязать граждан к выбранным ими пенсионным фондам и лишить их возможности менять свой выбор достаточно быстро в соответствии с рыночной конъюнктурой», — считает Колташов.

«Людям стараются не оставлять возможности для манёвра. Государство пытается вовлечь граждан в эту игру, но не хочет, чтобы они действовали в соответствии со своими интересами, а не с интересами этих финансовых институтов», — добавил эксперт.

Отметим, что в конце марта в ПФР сообщили, что по итогам 2015 года свой инвестиционный доход при переводах потеряли до миллиона человек, при этом сумма таких потерь составила 4 млрд руб.