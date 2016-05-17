Ярославль, 17 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Проект «Предметный разговор» Ярославского музея-заповедника стал победителем конкурсной программы Международного фестиваля «Интермузей-2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Всего в финал конкурса вышли 17 музейных проектов, и три из них — ярославские. «Предметный разговор» был представлен в рамках номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие». Конкуренцию Ярославскому музею-заповеднику здесь составляли Государственный Дарвиновский музей, Переславский музей-заповедник, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Музей изобразительных искусств Республики Карелия.

В 2014 году проект «Предметный разговор» стал победителем XI грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина, а в 2015 году — признан одним из лучших реализованных проектов.

Проект был задуман как эксперимент — музейный экспонат сам «выстраивал» вокруг себя сюжет. В рамках «Предметного разговора» 10 различных экспонатов стали героями встреч-обсуждений с элементами шоу и провоцировали дискуссии иногда на самые неожиданные темы в группе проекта в социальной сети Facebook. В результате экспонат обрастал трактовками и историями, причем экспертами выступали не только специалисты, но и простые горожане, представители различных сообществ.

Всего в фестивале этого года приняли участие около 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.