Рим, 17 мая, 2016, 10:38 — ИА Регнум.



Итальянские войска в Ливии. 1940-1941

«Мы не просим иностранной интервенции в Ливии, но мы просим помощи в подготовке и отмену эмбарго на оружие для нашего правительства: международное сообщество несет ответственность за Ливию, а когда дело доходит до победы над Исламским государством, то я напомню нашим друзьям, что это будет достигнуто только при помощи усилий Ливии и без иностранного военного вмешательства», — цитирует заявление ливийского премьер-министра Фаиза Сараджа la Repubblica.

Премьер-министр Ливии высказал свои требования к международному сообществу на прошедшей 16 мая конференции в Вене, где главы МИД стран ЕС и Ближнего Востока провели встречу, чтобы обсудить будущее североафриканской государства.

После обсуждения состоялась совместная пресс-конференция госсекретаря США Джона Керри, министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони и премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

На пресс-конференции глава министерства иностранных дел Италии подтвердил, что стабилизация Ливии является ключом к борьбе с терроризмом. Без Ливии в этом вопросе существует риск внутреннего конфликта, даже вооруженного. «Мы будем стремиться к укреплению политического соглашения, чтобы бороться против ИГ, в том числе против генерала Хафтара, но необходимо полное признание правительства национального единства», — заявил Джентилони. Министр еще раз указал на намерение Италии обучать и оснащать ливийские вооруженные силы, как просит Сарадж. Однако, на пресс-конференции не было произнесено ни слова о том, что всего месяц назад ММД Италии заявлял о готовом плане военной миссии в Ливии и о направлении от 600 до 900 итальянских военных для защиты «стратегических объектов в Ливии».

Позднее в интервью каналу SkyTg24 Джентилони подвел итог встречи в Вене: «Ливия остается единой, разделение не поддерживается, ливийцы будут бороться с терроризмом и никакой иностранной интервенции не будет».

В кулуарах конференции, как сообщает La Repubblica, Паоло Джентиони добавил, что Италия, как и другие европейские страны, присутствующие в Вене на встрече 16 мая, отклонили призыв ООН по защите миссии бюро ООН в Триполи, для которой «необходимы многонациональные международные силы». Для Рима приоритетным остается защита итальянского посольства в столице Ливии, чье повторное открытие планируется в ближайшие месяцы.