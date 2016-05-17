Красногорск, 17 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. 11 тренировочных баз будет введено в Подмосковье к Чемпионату Мира 2018 по футболу. Объекты будут реконструированы, необходимая инфраструктура будет обеспечена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

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«В рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018 в Московской области будет реконструировано 11 тренировочных площадок на базе спортивных объектов для подготовки команд», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

По его словам, работы по реконструкции начнутся в 2016 году, из них 2 тренировочные базы будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году, в том числе тренировочная площадка на базе «Сатурн», которая находится в Раменском районе Московской области, и площадка на базе стадиона «Авангард» в Домодедово. Реконструкция остальных девяти объектов будет завершена в 2018 году.

По словам главы Минстроя Подмосковья, такое мероприятие, как Чемпионат Мира, позволит придать новый импульс развитию инфраструктуры региона.

«Все новые сооружения будут адаптированы под современные спортивные стандарты. Подготовка к проведению игр Чемпионата Мира позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, будет способствовать повышению качества жизни людей», — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая область лишилась тренировочной базы в Истре. Ее исключили из списка из-за отсутствия гостиничного комплекса, необходимого для размещения спортсменов. Оставшиеся спортивные базы для чемпионата расположены в Ленинском, Раменском, Наро-Фоминском и Воскресенском районах, а также в городах Домодедово, Долгопрудный, Лобня, Жуковский, Химки и Подольск.