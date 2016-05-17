Москва, 17 мая, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Три участника группировки задержаны в Москве по подозрению в вымогательстве денег у таксистов и водителей маршрутных такси. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«По предварительным данным, фигуранты требовали деньги у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги пассажирских перевозок, а также водителей такси и «маршруток» за создание так называемых благоприятных условий трудовой деятельности», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники угрожали водителям и индивидуальным предпринимателям, у которых требовали деньги. Они обещали сжечь машину, а «неплательщика» избить. У владельца шести такси группировка потребовала около миллиона рублей, на что тот согласился, опасаясь за свою жизнь и имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело: трое задержанных подозреваются в совершении преступления по статье «Вымогательство». Первым был задержан 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона, который сопротивлялся при задержании и скрылся от сотрудников правоохранительных органов на автомобиле.

Затем злоумышленник спровоцировал ДТП, но сумел скрыться. Для его задержания полицейские выстрелили в шины автомобиля, машина остановилась и мужчину взяли под стражу.

Затем были задержаны ещё два члена группировки — 34-летний уроженец Северо-Кавказского региона и 31-летний житель государства Средней Азии. В местах проживания мужчин провели обыски. Следствие изъяло расписки, «свидетельствующие о причастности задержанных к совершению не менее шести противоправных деяний, связанных с вымогательством».