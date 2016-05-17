Астрахань, 17 мая, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Отравление семи детей в Астрахани могло повлечь нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое было допущено при проведении ремонтных работ. Именно по этой статье Уголовного кодекса дознаватели после проведения проверки возбудили и будут расследовать уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета СКР 17 мая.

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Напомним, семеро малолетних детей в возрасте от года до 12 лет были госпитализированы в медучреждение 18 апреля с жалобами на головокружение, слабость и тошноту. Выяснилось, что все они проживают в жилом доме по улице Ленина Кировского района. В детской областной клинической больнице им. Н.Н. Силищевой врачи поставили предварительный диагноз — «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом токсического действия».

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Следователи установили, что на первом этаже многоквартирного дома проводились ремонтные работы помещений, при этом, в нарушение санитарных правил и нормативов СанПина, не была обеспечена безопасность здоровья населения.

В настоящее время дети выписаны из больницы, следователем назначен ряд экспертиз, в том числе криминалистическая судебная экспертиза материалов, веществ и изделий.

Ответственность по ч.1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей — предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничения свободы на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, дети могли отравиться парами ацетона. Между тем, как заявили тогда в следственных органах, в ходе осмотра места происшествия никаких подозрительных веществ обнаружено не было. Все же эксперты произвели заборы атмосферного воздуха в жилых квартирах для дальнейшего проведения лабораторных исследований.