Стокгольм, 17 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Шведские ученые из Каролинского института провели эксперимент, показавший, как распространяется страх в человеческом обществе, сообщается на сайте вуза.

paranormal-news.ru Страх

В ходе эксперимента один человек — «демонстратор» — получал удар током на запястье в тот момент, когда смотрел на одно из изображений разгневанных людей. Остальные участники эксперимента смотрели видеозапись этого процесса. Выяснилось, что чувство страха передавалось от демонстратора к зрителям, которые при показе такого же изображения разозленного человека проявляли тревожные реакции.

Интересно, что, в случае спокойной реакции «демонстратора» на те же изображения, страх не распространялся. Однако, если те же картинки впервые показывали зрителям без участия спокойного «демонстратора», определенное чувство тревожности у людей все же возникало.

Учёные пришли к выводу, что более ранний безопасный опыт в присутствии другого человека противодействует передаче страха в обществе. Этот эффект оказался тем более интересен, что демонстрация опасности и безопасности разными людьми в одинаковых условиях не останавливает передачу тревожных чувств.