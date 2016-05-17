Москва, 17 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Во всех столичных ресторанах с животными должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), комментируя инициативу по сдаче в аренду помещений библиотек столицы под котокафе.

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«Для содержания животных в библиотеках нужно соблюдать санитарно-эпидемиологичские нормы. Это определяют уполномоченные органы и ветеринарный врач. Необходимо проработать все перед тем, как сдавать в аренду», — сообщила Зотова.

Депутат подчеркнула, что таких предложений в комиссию по экологии столичного парламента еще не поступало. Она считает, что если библиотеки настроены предоставлять площади под кафе с животными, то необходимо провести опрос среди посетителей.

В свою очередь президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская поддержала данную инициативу. «Если у нас контактные зоопарки существуют, то почему нельзя сделать котокафе? В этом я ничего плохого не вижу. Подчеркну, что должен быть карантин животного перед тем, как оно туда помещается. Карантин должен быть не больше месяца. Если установлено, что животное здорово, то можно его в такие рестораны», — отметила Ильинская. Зоозащитница добавила, что в таких котокафе можно отдавать бездомных животных в добрые руки. «Это хорошая идея, чтобы животных разбирали. Интернет и газеты не всегда эффективны. Гораздо лучше, когда уже человек посмотрел животного», — пояснила она.

Ранее директор Московского городского библиотечного центра Мария Рогачева заявила, что разрабатывается проект сдачи аренды помещений библиотек под котокафе. «У нас есть интересный проект, который мы подсмотрели в европейских библиотеках, «Читающая собака», или «Собака-терапевт». Мы не против собаки в библиотеке. Идея состоит в том, что дети, которые стесняются читать на людях, собакам не стесняются читать», — приводит ее словам Агенство «Москва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы проводят реформу библиотек. Так, с 23 апреля 2016 года был изменен режим работы. Теперь библиотеки, которые находятся в пределах третьего транспортного кольца (ТТК), рабоают со вторника по субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. За пределами ТТК библиотеки будут работать с 12:00 до 22:00 со вторника по субботу, в воскресенье с 12:00 до 20:00. Единый выходной установлен в понедельник.

Кроме того, в библиотеках столицы активно работают порядка 1,2 тыс. творческих объединений, которые посещают порядка 20 тыс. москвичей. Согласно планам властей, в ближайшее время в библиотеках откроют центры встреч для одиноких немолодых женщин и точки общественного питания.

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