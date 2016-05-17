Москва, 17 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Госдуме разрабатывают законопроект, предполагающий повышение МРОТ к прожиточному минимуму к 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина («Единая Россия»)."Запланирована и разработка законопроекта о поэтапном приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения в период до 2020 года», — сказала Баталина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продуктовая корзина

«Важно, принимая такие решения о мерах трудовой защиты малообеспеченных граждан, с одной стороны, важно понимать, как это отразится на работе коммерческого сектора, на состоянии работодателей, на своевременности выплаты заработной платы», — говорит парламентарий.

Повышение МРОТ коснется порядка 1 млн работников, из которых 87% трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, 13% — в коммерческом секторе.