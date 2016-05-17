Красноярск, 17 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Маленькие красноярцы глубоко понимают проблему коррупции. К такому выводу пришли организаторы конкурса детских рисунков «Моя любимая Родина» из Института муниципального развития. Одной из тем и номинаций конкурса, проведенного ко Дню местного самоуправления, стала «Стоп, коррупция!».

Сергей Кайгородов Стоп коррупция!

Всего на конкурс было прислано почти 500 рисунков детей от семи до четырнадцати лет. Рисунки победителей номинации «Стоп, коррупция!» показали, что дети разбираются в нюансах проблемы: Сергей Кайгородов изобразил многорукого чиновника, который вынимает деньги из больницы, школы и завода и, похоже, отдает их банку; Яна Бети нарисовала автомобили с «привилегированными» номерами, едущие по разбитым дорогам; а Даниил Меркис показал лесоруба, который дает деньги человеку в форме у входа в заповедник.

Действительно, незаконные вырубки лесов, неэффективное расходование средств на ремонт дорог и плачевное состояние образования, медицины и промышленности являются острыми проблемами для Красноярского края.

Как рассказал в интервью ИА REGNUM директор Института муниципального развития Алексей Менщиков, организаторы были приятно удивлены и содержанием, и количеством работ, присланных на конкурс.

«Идея провести такой конкурс возникла из коллективного обсуждения. Нам показалось интересным посмотреть глазами ребенка на это явление, выяснить, знает ли он об этом и что по этому поводу думает. Выяснилось, что знают очень хорошо, относятся негативно и очень четко разделяют приоритеты. Например, на некоторых рисунках очень четко обозначены субъекты коррупции — органы власти, правоохранительные органы, администрация университетов. Дети очень хорошо понимают масштабы этого явления», — сказал Менщиков, отметив, что он не ожидал получить «такой шквал работ на эту тему».

Можно предположить, что сюжеты для рисунков маленьким художникам подсказали их родители. Действительно, коррупция является острой и активно обсуждаемой темой, однако большинство россиян все еще смотрят на нее поверхностно и видят решение в замене одних («плохих») чиновников на других («хороших»).