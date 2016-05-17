Барнаул, 17 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. ЧП в Барнауле, во время которого 10 мая 54-летний мужчина был серьезно травмирован куском лепнины, оторвавшимся от фасада дома №130 на Социалистическом проспекте, а также сообщения СМИ о состоянии других домов, послужило вповодом для прокурорской проверки. Об этом сегодня, 17 мая, информирует официальный сайт ведомства.

Юрий Красильников В Барнауле УК проверят на предмет безопасности выступающих конструкций домов

«С участием районных прокуратур организованы проверки соблюдения собственниками зданий, управляющими организациями требований законодательства о надлежащем содержании принадлежащего им имущества, общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, обеспечении благоприятных и безопасных условий с учетом технического состояния объектов и угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов зданий», — отмечает прокурор Барнаула Владимир Елизаров. Срок окончания проверок определен до 14 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал управляющую компанию ответственной за отслеживание состояния всех конструкций дома, взятого на обслуживание, за принятие всех мер по недопущению подобных происшествий. А председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Владимир Бурыкин заявил, что причиной обрушения штукатурного слоя фасада дома стало несвоевременное выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества управляющей организацией ООО «УК «ЖЭУ №40 города Барнаула».

Следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаула следственного управления СКР по Алтайскому краю проведение доследственной проверки организовано по факту травмирования барнаульца. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и прооперирован в одной из горбольниц Барнаула.