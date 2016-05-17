Казань, 17 мая, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Частный жилой дом полностью сгорел в селе Исаково Буинского района, жертвами пожара стали два человека, сообщает 17 мая главное управление МЧС России по Татарии.

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Информация о пожаре поступила в экстренные службы 16 мая в 09:00, по словам очевидца, горел дом №11 по улице Советской.

В период с 09:16 до 09:38 на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Соседи сообщили огнеборцам, что в доме могут находиться пожилая женщина и ее сын.

«Приступить к поискам жильцов не было возможным из-за обрушения кровли дома», — отмечают спасатели.

В 10:30 пожарные обнаружили в сгоревшем здании тела двоих погибших — женщины 1928 года рождения и 59-летнего мужчины. Огонь уничтожил дом и надворные постройки общей площадью 144 кв.м.

В качестве причины пожара предварительно называется неосторожное обращение с огнем.