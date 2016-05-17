Ярославль, 17 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В поселке Красный Профинтерн Ярославской области открыл свои двери для экскурсий «замок» Понизовкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в историко-культурном комплексе «Вятское».

В настоящее время в залах исторического здания представлена выставка работ ярославского художника Михаила Шиханова-Кублицкого и экспозиция скульптур советской эпохи из частной коллекции Дмитрия Тугаринова. Выставка открылась по инициативе руководства расположенного неподалеку ИКК «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой.

Величественное строение в духе эклектики с элементами модерна, богато украшенное неомавританской резьбой и орнаментами, было построено в деревне Гузицино (так до 1945 года назывался Красный Профинтерн) на берегу Волги в 1912—1914 годах владельцем крахмало-паточного завода Никитой Понизовкиным.

В советское время «замок» был национализирован, в нем располагалась школа. На рубеже 20−21 веков строение было заброшено, а затем выкуплено бывшим депутатом Ярославской областной думы, вице-президентом группы компаний «Ташир» Тиграном Казряном. Под его руководством начались реставрационные работы в Красном Профинтерне, которые в настоящее время не завершены.

В мае здание усадьбы Понизовкина уже использовалось для культурных мероприятий. Там прошел концерт Юрия Башмета.