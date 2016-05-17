Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Старшеклассники Ростова-на-Дону выбрали поп-звезду, которая проводит их во взрослую жизнь. Со школьной скамьей выпускники попрощаются под песни рэпера Мота. Он выступит на выпускном вечере, который состоится на городской набережной 24 июня, сообщили ИА REGNUM 17 мая в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Результат голосования

Отметим, что школьники выбирали артиста с помощью голосования во всемирной паутине. Выпускникам было предложено пять кандидатур: Мот, певица Максим, Юлия Савичева, Артик и Асти. Уже по итогам предварительного отбора стало ясно, что борьба идет между первыми двумя певцами. В результате рэпер набрал абсолютное большинство голосов — 58%, за Максим проголосовали 39,7% пользователей.

Добавим, что пока сценарий торжества держат в секрете. Известно только, что общегородской бал выпускников соберет в этом году почти 4,6 тыс. одиннадцатиклассников.