Степанакерт, 17 мая, 2016, 10:16 — ИА Регнум. На фоне проходившей в Вене 16 мая встречи президентов Армении и Азербайджана, ситуация в зоне карабахского конфликта оставалась крайне напряженной. Стороны конфликта сообщили о перестрелках и жертвах.

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В пресс-службе минобороны Карабаха сообщили, что в ночь на 17 мая около 00.50 (23:50 мск) на боевом посту в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на южном отрезке линии соприкосновения получил смертельное огнестрельное ранение 20-летний солдат срочной службы Армии обороны Хачатур Арутюнян.

В ведомстве уточнили, что азербайджанская сторона поздним вечером и ночью продолжила интенсивно нарушать режим прекращения огня на фоне проходившей в Вене встречи Саргсян — Алиев и последовавших заявлений посредников относительно достигнутых договоренностей продолжить мирный переговорный процесс.

«В результате провокационных действий азербайджанской стороны минувшей ночью наиболее напряженная ситуация царила на юго-восточном (Гадрут) и восточном (Мартуни) отрезках линии соприкосновения. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что вся ответственность за сложившуюся на передовой напряженную ситуацию ложится на азербайджанскую сторону», — говорится в сообщении.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели своего военнослужащего.

«В результате нарушения ВС Армении режима прекращения огня сразу после переговоров в Вене погиб военнослужащий азербайджанской армии Натик Намиг оглу Тахирли.

Минобороны Азербайджана в очередной раз заявляет, что ответственность за возможные события и потери полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 16 мая вечером в Вене, президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в обсуждении, организованном по инициативе глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии госсекретаря США Джона Керри, главы МИД России Сергея Лаврова, министра по европейским делам Франции Арлема Дезира.

Как говорится в итоговом сообщении Минской группы ОБСЕ, президенты подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.