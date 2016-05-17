Москва, 17 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ход голосования на «Евровидении» проявлением демократии, когда граждане голосуют за одну партию, а побеждает другая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом он заявил журналистам, комментируя итоги музыкального конкурса «Евровидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Избирком» выводит в победители другого представителя. Вот так в демократии тоже бывает: граждане голосуют за одну партию, а в качестве победителя потом свое жюри выводит того, кого нужно. Но техника заставит все равно определять результаты по тому, как голосует народ, тем более — в сфере культуры. Понятно, что вывели Украину специально, чтобы создать лишние осложнения какие-то через год», — сказал депутат Госдумы.

Победителем конкурса «Евровидение-2016» стала украинская певица Джамала с песней «1944». Согласно правилам конкурса, Украина примет «Евровидение» в следующем году. Российский певец Сергей Лазарев набрал большинство голосов зрителей, однако по итогам конкурса занял третье место.