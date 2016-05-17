Москва, 17 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В России наиболее актуальными темами остаются падение реальных доходов населения и военные конфликты. Две трети граждан (64%) считают, что эти проблемы могут их коснуться в ближайшее время или уже существуют в их жизни. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Виноградов Сергей Арсеньевич. Нищие. 1899

Урезание зарплат, перевод на неполную рабочую неделю и т.п. беспокоит меньше, чем обесценивание сбережений. Потеря работы для опрошенных кажется еще менее вероятной.

Беспорядки и преступность внутри страны вызывают большие опасения, чем год назад. Политические, религиозные или национальные конфликты беспокоят половину опрошенных.

Опрос проведен 23−24 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.