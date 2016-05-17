Краснодарский край, 17 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в частном доме произошел взрыв. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 17 мая, инцидент случился сегодня утром в селе Кабардинка города-курорта Геленджик.

23.mchs.gov.ru Спасатели

По предварительным данным, в 8:30 на улице Партизанской в одноэтажном жилом доме взорвался газ. Пожара за взрывом не последовало.

Ликвидировали последствия ЧП 38 человек и десять единиц техники.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что пострадал мужчина, сейчас он находится в больнице. Причины взрыва выясняют эксперты.

Добавим, что в прошлом году в Краснодарском крае произошло как минимум три подобных случая. В феврале от взрыва газа в поселке Кубань Гулькевичского района пострадал один человек. 10 марта взрыв газа без последующего возгорания произошел в летней кухне по улице Октябрьской в городе Приморско-Ахтарск. Постраадала женщина. 10 июня в Туапсинском районе бытовой газ взорвался на первом этаже девятиэтажного жилого доме в поселке Тюменском. После взрыва вспыхнул пожар. С места ЧП были эвакуированы 50 жильцов. Не обошлось и без пострадавших.