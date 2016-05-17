Москва, 17 мая, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Несмотря на рост нефтяных цен российский рубль никак не может преодолеть рубеж 64,50−65 руб./доллар против американской валюты. Еще со второй половины апреля осуществляются попытки преодолеть этот район, однако на данный момент продолжать укрепляться рублю проблематично, аналитик ТелеТрейд Михаил Поддубский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«Цены на нефть тем временем обновили максимумы года и вплотную приблизились к отметке в 50 долл/барр. по смеси марки Brent. Безусловно, в краткосрочной перспективе сохранение оптимистичных настроений на нефтяном рынке возможно, однако рассчитывать на серьезный рост сильно выше отметки в 50 долл/баррель вряд ли рационально», — сказал Поддубский.

«Пара доллар/рубль на горизонте ближайших дней, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи отметки в 65 руб/доллар», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, темпы укрепления рубля сейчас ниже, чем черного золота. 16 мая по данным Московской биржи, курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 58,00 коп. (-0,89%), до 64,90 руб., курс евро — на 56,00 коп. (-0,76%), до 73,45 руб. Центральный банк России с 17 мая понизил официальный курс доллара США на 4,11 коп., до 64,8895 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,4549 руб., что ниже предыдущего дня на 16,99 коп.