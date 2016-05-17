Казань, 17 мая, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Два новых маршрута из Казани открывает в июне авиакомпания «Аэросервис» — дважды в неделю жители Татарии смогут отправиться в Волгоград и Ижевск, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

ptzgovorit.ru Самолет в небе

Первый рейс Казань-Волгоград запланирован на 2 июня 2016 года. Воздушное судно будет отправляться в областной центр дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Вылет самолета будет осуществляться в 06:20, прибытие — в 09:05. «По вторникам и пятницам в 16:35 осуществляется вылет из Волгограда с прибытием в Казань в 19:00», — говорится в сообщении.

С 7 июня «Аэросервис» приступит к перевозке пассажиров между Казанью и Ижевском, полеты будут также выполняться два раза в неделю.

В Казани борт будет подниматься в воздух в 06:20 по вторникам и пятницам, в обратном направлении, из Ижевска в Казань, самолет будет отправляться в 08:40 по средам и в 05:20 по понедельникам.

Указанное расписание полетов будет удобно для жителей Татарии, планирующих деловые и туристические поездки в Волгоградскую область и Удмуртию, так как самолеты будут прибывать в пункт назначения в начале рабочего дня.

Полеты будут выполняться в соответствии с указанным графиком до завершения сезона летней навигации, то есть до конца октября текущего года.