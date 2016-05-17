Омск, 17 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Омской области число посещений музеев в 2015 году увеличилось на 3,3% и составило 927 тысяч, в том числе 43% — в составе экскурсионных групп.

А. Кутузов. Министерство культуры Омской области Выставка

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в расчете на 1 000 человек населения общее число посещений музеев в прошлом году составляло 469 единиц (в 2014 году — 454).

По состоянию на 1 января 2016 года в Омской области работал 41 музей различной отраслевой направленности. В их числе семь областных музеев, подведомственных региональному министерству культуры, и 34 муниципальных.

По данным статистиков, число предметов основного музейного фонда в 2015 году составляло 554,7 тыс. единиц. Свыше 35% из них — это различные документы, фотографии; 16% — предметы прикладного искусства, быта и этнографии, археологии; 9% — предметы нумизматики; около 7% — графика, живопись, скульптура.

В Омскстате отметили, что свой музей есть в каждом муниципальном районе области. Общая численность музейных работников в 2015 году составляла 0,6 тыс. человек, стаж работы половины из них — более 10 лет. Сотрудники музеев в течение года организовали 1,7 тыс. выставок, провели 17,7 тыс. экскурсий. В прошлом году в музеях региона 124,5 тыс. человек прослушали 5,3 тыс. тематических лекций. Участниками 2,7 тыс. массовых мероприятий и образовательных программ стали 274,8 тыс. человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Омскстате, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства Омской области, за март текущего года составляла 19 501 руб.

Напомним, международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая.