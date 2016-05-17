Киев, 17 мая, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Подготовка к предстоящему отопительному сезону на Украине будет проведена при поддержке США. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поддержал инициативу Вашингтона о сотрудничестве по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Дрова

Между Насаликом и старшим советником по международным вопросам министерства энергетики США Уильямом Брайаном прошли переговоры, в ходе которых обсуждались разные вопросы, в том числе подготовка к отопительному сезону. По данным Насалика, для украинских граждан возможность получать тепло и электроэнергию является важнейшим вопросом, так как это обеспечивает безопасность их семей.

«Поэтому министр поддержал предложение Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по вопросам подготовки к отопительному периоду 2016/2017 годов», — сообщили в пресс-службе.

По словам украинского министра, взятый Киевом в энергетической сфере курс остаётся неизменным. «Работа направлена на проведение глубоких и системных реформ», — пояснил он.

Насалик заверил Брайана в том, что Киев и в дальнейшем намерен соблюдать рекомендации МВФ и обязательства перед международным сообществом в сфере энергетики. По словам украинского министра, уже предпринят ряд успешных действий, в том числе «внедрение единой цены на газ на год раньше установленного срока».

Кроме того, начал решаться вопрос финансирования ветровой генерации и восстановления экспорта электроэнергии. «Мы имеем достаточные мощности, чтобы возобновить экспорт электроэнергии. Это дополнительные средства, которые поступят в энергорынке», — сказал Насалик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая вице-президент США Джозеф Байден проинформировал президента Украины Петра Порошенко о том, что Вашингтон «готов продвинуться вперёд с подписанием третьего соглашения о предоставлении $1 млрд кредитных гарантий для поддержки дальнейшего прогресса в украинских реформах».